Subaru hat endlich die zweite Generation des Sportwagens BRZ vorgestellt. Die hält an den alten Tugenden fest (Boxer-Motor, Hinterradantrieb), wurde aber optisch und technisch komplett auf den neuesten Stand gebracht. Die Fans dürften trotzdem enttäuscht sein: Es gibt keinen Turbomotor! Und ähnlich wie den neuen Nissan 400Z wird es auch den BRZ nicht mehr in Europa geben.Ob dasselbe auch für seinen Bruder Toyota GT86 ( der dann gerüchteweise GR86 heißen soll ) gelten wird, ist noch nicht klar.

Die grundsätzliche Gestaltung des Innenraums behält Subaru bei, es wird nur alles etwas geradliniger.

Das wichtigste neue Element im Innenraum des Subaru BRZ ist der sieben Zoll große digitale Tacho.Der Zentralbildschirm wächst um ein Zoll auf acht Zoll. Smartphones lassen sich mit Android Auto, Apple Carplay oder per Bluetooth verbinden. Subaru hat das Interieur im Vergleich zum Vorgänger geradliniger gestaltet, die grundsätzliche Aufteilung bleibt aber gleich. Der Sportwagen kommt wieder als 2+2-Sitzer mit faltbaren Rücksitzen. Den Stauraum, der dann hinter den Vordersitzen entsteht, preist Subaru als so groß an, dass dort ein Mountainbike (wahrscheinlich auseinandergebaut), Golfschläger oder sogar vier Reifen Platz haben sollen.