Subaru-Fahrzeuge sind anders, und nicht jeder versteht sie – am wenigsten Dynamiker, die zuvor einen BMW 3er oder Ähnliches bewegt haben. Denn die leicht schrulligen Japaner mit (in der Fertigung teuren) Boxermotoren und stufenlosen Getrieben – ja, mit der berüchtigten Gummiband-Verzögerung beim Beschleunigen – sind für den Weltmarkt gebaut. Und der ist fast flächendeckend tempolimitiert.

Beim Beschleunigen auf der Autobahn lässt die Stufenlos-Automatik (CVT) den Motor erst übermäßig hochjubeln, der Tempozuwachs setzt erst mit Verzögerung ein. Es hilft, in die manuelle Schaltgasse zu wechseln.

Subaru mit niedrigem Schwerpunkt trotz hoch liegender Karosserie

In der Sandgrube aber wird er zum Faszinosum: Nur das ESP per Taste links der Lenksäule deaktivieren oder den Mud-Modus per Drehknopf einlegen, und er verlässt den Gruben-Weichsand mit lässiger Selbstverständlichkeit.