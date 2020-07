or allem JDM-Fans sollten sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Oder zumindest einen faszinierten Blick riskieren, denn der Wagen, der derzeit bei den britischen AutohĂ€ndlern von "Appreciating Classics" zum Verkauf steht, ist ein ganz besondere Fahrzeug.Die sportliche Sondermodellreihe des Impreza wurde 1998 zur Feier von Subarus drittem Rallye-WM-Titel in Folge produziert, es entstanden insgesamt 424 StĂŒck. 400 fĂŒr Japan, 16 fĂŒr das vereinigte Königreich, fĂŒnf fĂŒr Australien und drei sagenumwobene Prototypen.

Blau-grauer 90er-Jahre-Stil: Der Innenraum ist absolut makellos.

Der angebotene 22B STI ist die Nummer 309 der Reihe – und heute das wahrscheinlich besterhaltene Exemplar.Es handelt sich hier um eine originale japanische Version mit FĂŒnfgang-Handschaltung und Lenkrad auf der rechten Seite. Eine britische Familie kaufte den Subaru und verwahrte ihn ĂŒber 20 Jahre, zumeist geschĂŒtzt vor Ă€ußeren EinflĂŒssen.Man sieht es sowohl an der Karosserie als auch im Innenraum. Alles glĂ€nzt wie neu – dieser Subaru Impreza 22B STI prĂ€sentiert sich in absolut makellosem Zustand. Das liegt auch an der umfassenden Pflege und Wartung, die diesem außergewöhnlichen Wagen zuteilwurde.Zahnriemen, Riemenscheiben, die Wasserpumpe sowie alle FlĂŒssigkeiten und Filter wurden ausgetauscht. D