anchmal erlebt man ein besonders großes Desaster, wenn man es besonders gut meint. Beispiel: Subaru und der Dieselmotor. Die japanische Allrad-Marke ist seit 1980 in Deutschland vertreten und musste seitdem zuschauen, wenn andere Hersteller gute Geschäfte mit der Kombination aus Allrad und Dieselmotor machten. Zwar interessieren sich für den sparsamen, aber härter laufenden Ölverbrenner nur die Europäer und nicht der Rest der Welt. Aber schließlich ist Subaru auch in Europa zur Zeit der Jahrtausendwende eine gut eingeführte Marke mit einem hervorragenden Ruf in Sachen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Dieser Subaru-eigene Boxer-Turbodiesel hat den Japanern viel Verdruss und Kosten beschert.

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO BILD ALLRAD

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 147 Euro Scheinwerfer 346 Euro Bremsscheiben vo. (ein Satz) 200 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 119 Euro Schaltgetriebe (neu) nicht verfügbar Motor ohne Anbauteile (neu) nicht verfügbar Generator (neu) 1058 Euro Anlasser (neu) 777 Euro Wasserpumpe (neu) 180 Euro Auspuff ohne Kat 802 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines XV 2.0i mit Schaltgetriebe, Baujahr 2013

Und da treffen die Japaner eine folgenschwere Entscheidung: Ein Dieselmotor muss her. Und weil man den wegen der besonderen Ausrichtung aller Subaru-Autos auf den Boxer- statt Reihenmotor nicht einfach von einem fremden Hersteller einkaufen kann, hilft nur eine Eigenentwicklung. Der bewährte Benziner-Boxer wurde aber nicht einfach verdieselt, sondern eine komplette Neukonstruktion aufgelegt – mit einem Heidenaufwand und für ein Heidengeld. Ab 2005 wurde der Boxer-Diesel angekündigt, 2008 kam er endlich auf den Markt, der ihn wohlwollend aufnahm. Doch dann: Probleme mit verstopfenden Rußfiltern, ansteigendem Motorölinhalt, Nagelgeräuschen durch unpräzise arbeitende Injektoren und schließlich kapitale Motorschäden, oft durch Bruch der Kurbelwelle. Doch die kann eigentlich gar nichts dafür. Vielmehr stirbt sie einen langsamen Tod durch feinste Vibrationen, verursacht durch verschlissene Kurbelwellenlager. Und die verschleißen auch nur, weil der Motorblock aus Aluminium nicht steif genug ist. Ein Alarmzeichen ist austretendes Motoröl . Einfach den fraglichen Wellendichtring zu tauschen, bringt nur kurzzeitig Abhilfe, denn in Wahrheit hält dieser das Öl nicht mehr zurück, weil die Kurbelwellenlager bereits angegriffen sind und die Welle deshalb unrund läuft.Die Subaru-Leute, bekannt für ihre Wertschätzung des Kunden, sind konsterniert. Und sie tun alles, um die Sache geradezubiegen. Autos werden zurückgenommen, Motoren getauscht und der Boxer-Diesel weiterentwickelt. Es gibt deshalb mehrere Versionen von Motorgehäusen. Und tatsächlich: Die Problemfälle werden seltener. Ab 2010 wird es besser und erst recht mit der Einführung der Euro-5-Diesel in Jahr 2015, wo abermals ein neuer Motorblock für Ruhe sorgen soll. Doch die Kundschaft ist abgeschreckt. Die zehnjährige Dieselzeit hat Subaru Unmengen an Geld gekostet: für Entwicklung und Erprobung und für Garantiefälle und Nachbesserung. Turbolader und Hochdruckpumpe machen – anders als bei anderen Marken – seltenst Probleme, aber die zusätzliche Baustelle mit defekten oder unpräzise arbeitenden Einspritzdüsen (hier vom Zulieferer Denso) trifft auch Subaru. Fatal: Sie kosten 500 bis 800 Euro pro Stück. Von den Motorproblemen sind auch 32 Prozent der Diesel-XV-Besitzer unter unseren Lesern betroffen. Der Motor wurde baugleich aber auch in Forester, Impreza, Legacy und Outback eingebaut. Aber nicht zu vergessen: Es gibt auch Diesel-Boxer-Fahrer mit mehr als 200.000 Kilometern auf dem Zähler – ohne Schäden, ohne Probleme mit Dieselrußfilter, ohne Ölvermehrung.