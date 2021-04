Sunlight A 60: Wohnmobil-Test

U nsere Städte wachsen, Wohnraum in den Metropolen wird knapper. Flächen für Neubebauung gibt es kaum noch. Vielerorts wird deshalb einfach in die Höhe gebaut. Vertikale Verdichtung nennt man das. Bei der steigenden Zahl der Reisemobilisten, die in der Hochsaison einen Platz in den Top-Regionen suchen, wäre das vielleicht auch mal eine Idee für die Campingbranche. Wie das aussehen könnte, macht uns Sunlight mit seinem neuen Alkoven A 60 vor: Das nsere Städte wachsen, Wohnraum in den Metropolen wird knapper. Flächen für Neubebauung gibt es kaum noch. Vielerorts wird deshalb einfach in die Höhe gebaut. Vertikale Verdichtung nennt man das. Bei der steigenden Zahl der Reisemobilisten, die in der Hochsaison einen Platz in den Top-Regionen suchen, wäre das vielleicht auch mal eine Idee für die Campingbranche. Wie das aussehen könnte, macht uns Sunlight mit seinem neuen Alkoven A 60 vor: Das Wohnmobil bietet vier echte Schlafplätze, ein offenes Raumgefühl und jede Menge Stauraum auf unter sechs Meter Fahrzeuglänge!

Das ist er: Der kürzeste Alkoven, den die Erwin-Hymer-Tochter derzeit im Programm hat. Und optisch ein typischer Sunlight: Das Holzdekor ist modern und gemütlich, die matt weißen Schrankfronten sorgen für Helligkeit und lassen den Wohnraum noch größer wirken, als er es wegen der hohen Alkovendecke ohnehin ist. Der Möbelbau fühlt sich beim Testcampen sehr solide an – so sind wir es gewohnt von Sunlight­-Reisemobilen. Für eine fototaugliche Lichtstimmung sorgen tagsüber die großen Seiten- und Dachfenster und am Abend ein gemütliches Lichtkonzept mit teilweise indirekter Beleuchtung.

Zubehör für autarkes Campen Zum Angebot Porta Potti Preis*: ab 52,90 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 78,90 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1289,00 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 329,00 Euro *Preis: Amazon-Preis am 20.04.2021 *Preis: Amazon-Preis am 20.04.2021

Ab Werk bringt der kleine Alkoven nur die Basics mit

Dachschränke und Regal bieten ausreichend Stauraum über dem Heckbett. ©Christoph Börries / AUTO BILD Das hat er: Ziemlich viel Stauraum für einen kurzen Nasenbären. So sind über dem Heckbett drei Dachschränke und ein Regal für die Bettlektüre angebracht. Und der hydraulisch klappbare Lattenrost gibt einen zweiten Kleiderschrank (zusätzlich zum Kleiderschrank neben der Küche) und ein Staufach frei. Nur in der Heckgarage wird es bei den kurzen Abmessungen des A 60 ziemlich eng. Ab Werk ist der kleine Alkoven lediglich mit den Basics ausgestattet. Für unser reisetaugliches Testfahrzeug kommen noch der 140­-PS­-Motor (949 Euro), 16­-Zoll-Stahlfelgen (279 Euro), eine zweite Heckgaragenklappe (359 Euro), Markise und 3361 Euro kommen da zusammen, die man eigentlich auf den Basispreis des Fahrzeugs aufschlagen müsste. Ziemlich. So sind über dem Heckbett drei Dachschränke und ein Regal für die Bettlektüre angebracht. Und der hydraulisch klappbare Lattenrost gibt einen zweiten Kleiderschrank (zusätzlich zum Kleiderschrank neben der Küche) und ein Staufach frei. Nur. Ab Werk ist der kleine Alkoven. Für unser reisetaugliches Testfahrzeug kommen noch der 140­-PS­-Motor (949 Euro), 16­-Zoll-Stahlfelgen (279 Euro), eine zweite Heckgaragenklappe (359 Euro), Markise und Fahrradträger (zusammen 1545 Euro), Chassis-Paket (u. a. Klimaanlage , Beifahrerairbag, Tempomat, beheizte Außenspiegel, 1999 Euro) und das Basic­-Paket (u. a. Panoramadachhaube, Spiegel mit Beleuchtung und Garderobenhaken, Steckdosen, 999 Euro) hinzu. Nicht so schön sind dabei die "Pflichtoptionen" (z. B. Duschraumverkleidung, 499 Euro), die in jedem Fall fällig werden, auch wenn der Kunde sich gegen Basic­ und Chassis­-Paket entscheidet., die man eigentlich auf den Basispreis des Fahrzeugs aufschlagen müsste.

Technische Daten Motorisierung MultiJet II 140 Leistung 103 kW (140 PS) bei 3600/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 350 Nm bei 1400/min Höchstgeschwindigkeit 130 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 75 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5950/2320/3140 mm Radstand/Bereifung 3450 mm/215/70 R 15 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2847/653 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu/GFK/Holzverbund Liegefläche Alkoven L x B 2100 x 1600 mm Liegefläche Heck L x B 2100 x 1400/1300 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 113/14 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 95 Ah Frisch-/Abwassertank 122/92 l Gasvorrat/Heizung 2x 11 kg/Truma Combi 6 Grundpreis 40.399 Euro Testwagenpreis 46.678 Euro

Der hohe Schwerpunkt sorgt ab 120 km/h für leichtes Wanken

Mit den optionalen 140 Pferdchen geht's entspannt voran. Weniger Leistung sollte es aber nicht sein. ©Christoph Börries / AUTO BILD So fährt er: Recht leise für einen Alkoven. Die hohe Front und die (eigentlich schön) großen Dachhauben verursachen ein wenig Ohrensausen. Doch der Ausbau selbst bleibt still. Die sechs der mächtige Aufbau gibt ordentlich Widerstand auf der Das Problem mit kurzen Alkoven: Der hohe Schwerpunkt, dem das Gegengewicht fehlt. Das sorgt bei Geschwindigkeiten jenseits von 120 km/h für leichtes Wanken, das zwar nicht gefährlich, aber doch unangenehm ist. Hinzu kommt die Windanfälligkeit des Alkoven – Fahrdynamikwunder darf man vom A 60 nicht erwarten. Gut, dass die meisten Reisemobilisten nach Entschleunigung streben. (Überblick: Recht leise für einen Alkoven. Die hohe Front und die (eigentlich schön) großen Dachhauben verursachen ein wenig Ohrensausen. Doch. Die sechs Ducato ­-Meter mit den optionalen 140 Pferdchen durch enge Gassen zu manövrieren, ist sehr entspannt. Weniger Leistung (Serie sind 120 PS ) sollte es allerdings nicht sein, dennauf der Autobahn , dem das Gegengewicht fehlt. Das sorgt bei Geschwindigkeiten jenseits von 120 km/h für leichtes Wanken, das zwar nicht gefährlich, aber doch unangenehm ist. Hinzu kommt die– Fahrdynamikwunder darf man vom A 60 nicht erwarten. Gut, dass die meisten Reisemobilisten nach Entschleunigung streben. (Überblick: Alles zum Thema Wohnmobile

Weitere Themen: Dachzelte im Vergleich

Fazit von Jenny Zeume: Schick, solide und geräumig: Mit dem machen Sie nichts falsch! Der A 60 bietet trotz seiner kurzen sechs Meter Länge vier vollständige Schlafplätze und jede Menge Wohnraum. Was uns nervt, sind die Pflichtoptionen in der Preisliste. Urteil: vier von fünf Punkten.