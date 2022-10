Adventure-Bikes, Adventure-Golf, Micro-Adventures am Wochenende: Die Deutschen haben ein Bedürfnis nach Abenteuern in jeder Lebenslage. Natürlich auch beim Campen. Immer mehr Reisemobilisten ordern ihr neues Wohnmobil als 4x4-Version, denn was ist abenteuerlicher als ein Van, der überallhin kommt? Auch bei Sunlight gibt es jetzt einen Kastenwagen fürs Grobe. Allerdings nicht auf dem Fiat Ducato , sondern auf Basis des Ford Transit

Sunlight Cliff 590 4x4: Moderner Kastenwagen mit ansehnlicher Grundausstattung



Ein moderner Kastenwagen, dem das kleine Schwarze extrem gut steht. Überhaupt glänzt im neuen Cliff ziemlich viel Schwarz: Außenlackierung, Felgen und Küchenblock zum Beispiel. Der Rest des Innenausbaus trägt die klassische Sunlight-Handschrift mit vielen mattweißen Oberflächen und hellem Holzdekor. Keine Experimente auch in Sachen Aufteilung. Der Querbetten-Grundriss entspricht dem des Cliff 600 und wurde an die schmalere und höhere Figur des Transit angepasst.

Der zugstarke 170-PS-Motor ist Serie



So fährt er: Wie ein echter Adventure-Van! Das bedeutet, sein Hauptrevier ist Asphalt, doch auf geschotterten (aber immer noch befestigten) Pass- oder sandigen Zufahrtsstraßen fühlt er sich ebenso wohl. Seine Stärken wie das straffe Fahrwerk, die präzise und leichtgängige Schaltung und der zugstarke 170-PS-Motor (Serie!) spielt er in beiden Fällen gut aus. Ungeübte Fahrerinnen und Fahrer müssen sich an den Allradantrieb aber erst gewöhnen. Steht man auf einer steilen, geschotterten Auffahrt und will anfahren, muss der Fuß ein wenig länger auf dem Gaspedal bleiben, als wir es vom zügigen Anfahren im Großstadtdschungel gewohnt sind. Bis die Sensoren merken, dass wir uns auf loserem Untergrund bewegen, braucht es nämlich eine halbe Sekunde, in der der Berganfahrassistent den Transit sicher hält.