uner DAMD (Dream Automotive Design and Development) verleiht dem Suzuki Jimny eine rustikale Optik. Das neueste Bodykit des japanischen Tuners verwandelt den Geländezwerg in eine Baby-Version des Ford Bronco.

Das Dach könnte eigentlich auch ohne Leiter erreicht werden. Sie macht sich optisch aber gut.

DasEine Zweifarb-Lackierung in Weiß und Himmelblau gibt dem DAMD-Jimny einen klassischen Touch. Seitliche Chromleisten runden das Paket ab. Auch den Innenraum überarbeitet der Tuner mit neuen Bezügen in verschiedenen Mustern. Insgesamt ist die Optik tatsächlich erstaunlich nah am Ur-Bronco aus den 60ern. Der japanische Tuner nennt das Endprodukt "Dronco". Auch andere Kits sind zu haben. Wer auf andere Fabrikate steht:Der Dronco wird wahrscheinlich auf dem Tokyo Autosalon (10. bis 12. Januar 2020) zu sehen sein. Ob die Tuning-Teile auch in Europa erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten.