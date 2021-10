An was denken Sie, wenn Sie Suzuki Vitara hören? Ein, mittelgroß, mittelschön und wahrscheinlich auch mittelgut, kam mir als Erstes in den Sinn, als mir unser Testwagen-Chef den Schlüssel auf den Tisch legte. Ja, ich bin schon mal einen Vitara gefahren, einenhatte der Japaner bei mir aber offensichtlich nicht hinterlassen.