Suzuki Vitara S: 100.000-Kilometer-Dauertest

ls der Suzuki Vitara S in auffällig rot-schwarzem Zweifarblack am 13. Mai 2016 in die Redaktionsgarage rollt, sind die Erwartungen hoch. Gerade erst hat ein SX-4 S-Cross den 100.000-Kilometer-Marathon mit der Traumnote 1– beendet. Nun sind alle gespannt, wie der Dauertest mit dem technisch verwandten SUV ausgeht. Schnell wickelt der Exil-Japaner aus dem ungarischen Esztergom die Fahrer um den Finger. Bei seinem 1,4-Liter-Turbobenziner scheint der Name "Booster Jet" Programm zu sein: Fliegen kann der Hubraumzwerg zwar nicht, aber "subjektiv fühlt er sich stärker an als 140 PS", notiert Testfahrer Stefan Mallach ins Fahrtenbuch. Tatsächlich: Der angenehm weich laufende, kleine Direkteinspritzer hängt spontan am Gas und liefert über das gesamte Drehzahlband gleichmäßigen, strammen Durchzug. Zwischenspurts schüttelt er aus dem Ärmel, und aus dem Stand auf 100 km/h spurtet er sogar 1,4 Sekunden schneller, als Suzuki im Prospekt verspricht. "Ein echter Stelzen-GTI!", jubelt Leserredakteur Stephan Puls. Bald zeigt sich, dass der auch bei Weitem nicht so zügellos säuft wie andere Winzlinge – und das trotz Automatik! Die auf der Normrunde gemessenen 6,7 Liter/100 km lassen sich auf Dauer zwar nicht halten. 8,6 Liter als Schnitt über die Testdistanz sind aber ordentlich – erst recht, wenn man bedenkt, dass der Vitara S die meiste Zeit auf der linken Autobahnspur verbrachte.