Seine große Ära waren die 1980er- und 1990er-Jahre. Damals feierte der Swift viel beachtete Verkaufserfolge. Der Nippon-Kleinwagen punktete mit kernig-drehfreudigen Dreizylindern und lustbetonten-Versionen zu verblüffend moderaten Preisen. Obwohl diese Zeit der großen Stückzahlen hierzulande Vergangenheit ist, bleibt derein interessantes Auto. In seiner jüngsten, 2017 eingeführten sechsten Generation versucht der im ungarischen Esztergom gebaute Euro-Japaner einen Spagat zwischen rustikalem Kleinwagen-Charme und spaßigen Fahreigenschaften.

Mit moderaten 3,84 Meter Länge und 1,73 Breite bleibt er ein vergleichsweise kleines Auto. Welches sich dank eines Wendekreises von 9,6 Metern und einer leichtgängigen Servolenkung gut durch enge Wohngebiete manövrieren lässt und die Chance auf einen Parkplatz messbar erhöht. Grund genug, einem Gebrauchten auf den Zahn zu fühlen. Unser mineralgrauer Testwagen ist ein Reimport-Modell und stammt vom Autohus in Bockel bei Bremen. Im September 2018 erstmals zugelassen, kostete er als Neufahrzeug rund 18.000 Euro.

Suzuki Swift gebraucht: Nach fünf Jahren für knapp 13.000 Euro



Inzwischen fast fünf Jahre alt, steht das Modell für 12.980 Euro auf dem Hof des Händlers. Mit Alufelgen , Metalliclack, Klimaanlage, Sitzheizung, 7-Zoll-Navi-Infotainment und Rückfahrkamera an Bord ist derfür ein kleines Vernunftauto wirklich recht ordentlich ausgestattet. Ein Rätsel bleibt, warum die Suzuki -Ingenieure die ansonsten gelungene Außenhaut mit für Kinder nahezu unerreichbar weit oben platzierten Fondtürgriffen, knapp unter der Dachkante versehen haben. Der sonstige Nutzwert ist gemessen am Fahrzeugformat erfreulicher.

Wie sicher ist der Swift?



Basics wie Airbags und ESP sind natürlich mit an Bord, Notbremsassistent und Kollisionswarnung wurden jedoch nur gegen Aufpreis in Paketen angeboten. Und auch beim obligatorischen Euro-NCAP-Crashtest war das Ergebnis 2017 nur mittelmäßig: Mehr als drei Sterne waren standardmäßig nicht drin. Erst mit optionalem Sicherheitspaket reichte es für vier von fünf Sternen.

Ein paar Ärgernisse gibt es trotzdem