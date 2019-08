Tabbert Puccini 655 MDW 250: Wohnwagen-Test

F

reude am noblen Reisen wird in Caravan-Kreisen oft spontan mit einem traditionsreichen Namen in Verbindung gebracht: Tabbert. Legendär sind die beigen Baureihen Comtesse, Baronesse und der in Kleinserie gefertigte Grande Jeunesse. Letzterer schrammte schon vor 15 Jahren an der 70.000-Euro-Schallmauer. Deutlich preiswerter, aber ebenfalls exklusiv ausstaffiert startete 2004 Tabberts volkstümlicher Luxusriese Puccini. Wird dieser Typ seinen berühmten Ahnen als älterer Gebrauchter gerecht? Neben auffälligen Doppelplanken, Alufelgen im Fünfarm-Design und hellen Außenfarben setzte der in Sinntal-Mottgers gefertigte Tandemachser auf eine deutlich modernere Innenraumgestaltung als die barocken Schwestern. Aufwendig verarbeitete Möbel mit Eibe-Echtholzfurnierfronten und hellen Kontrasthölzern an Tisch und Küchenzeile wirken im Hier und Jetzt deutlich freundlicher als der zuvor jahrzehntelang kultivierte Eiche-rustikal-Schocker. Robuste Pushlock-Verschlüsse und teilweise mit Gasdruckfedern bestückte Türen verrichten selbst nach gut zwölf Jahren unauffällig ihren Dienst. Natürlich trägt das Mobiliar nach dieser langen Zeit bei genauem Hinsehen erkennbare Patina, doch der Gesamteindruck bleibt wertig. "La Bohème" ist der vielsagende Name der verbauten hellen Kunstlederpolster, die haptisch Distanz zu ihrem natürlichen Vorbild wahren, dafür aber pflegeleicht sind. Aufpreisfrei gab es verchromte Schaltergarnituren und dimmbare Deckenleuchten, passend zur samtartigen Dachinnenhimmel-Bespannung.