(So fährt der Techart Porsche 911 Turbo S.)

Die Porsche 911er-Pallette hat ein Modell für fast jede Situation parat: Carrera für den Alltag, Turbo für die Lang- und GT3 für die Rennstrecke. Wer am liebsten auf Landstraßen carvt, greift zum flügellosen GT3-Ableger Touring. Statt die letzten Rundstrecken-Zehntel wegzuschaben will er lieber ein ungefiltertes Fahrerlebnis bieten. Und genau hier setzt Tuner Techart an. Mit wenigen, aber gezielten Eingriffen wollen die Leonberger die Emotionalität hinterm Lenkrad maximieren. Ob das klappt?