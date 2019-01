Tempo 130 auf Autobahnen: Kommentar zum Tempolimit

D

eutschland reißt seine Klimaschutzziele, also muss Tempo 130 auf Autobahnen her, klar. Ausgerechnet die Autofahrer sollen mit dieser Forderung helfen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Dabei bringt das zu wenig, die Wirkung eines generellenist höchst umstritten. Selbst Tempo 120 brächte gerade mal magere zwei Prozent Spritersparnis, hat das Umweltbundesamt errechnet, leider sind nur Zahlen von 1999 verfügbar. Und damals verbrauchten die Autos im Schnitt noch mehr als heute. Wichtiger aber: Knappstammen. Warum gehen wir das Thema CO2 nicht bei den größten Verursachern an? Was ist mit Kohleverstromung und schmutzigen Ölheizungen? Mit dem Verlagern des Güterverkehrs auf die Bahn, mit der Elektrifizierung der letzten Bahnstrecken, auf denen rußende Dieselloks aus den 60ern und 70ern die Umwelt verpesten?