I

Wallbox + 100% Ökostrom – exklusives Ladepaket in der AUTO BILD-Edition Wallbox Charge Amps Halo™

499€ statt 1189 € UVP Zum Angebot

n immer mehr deutschen Großstädten werden Pläne für Tempo 30 in Angriff genommen. In Berlin gilt es schon auf vielen Hauptstraßen, in Hamburg bekommen weitere Strecken Schilder mit einer schwarzen Dreißig drauf ( hier ein Kommentar dazu ). In einem Pilotprojekt wollen nun sieben Metropolen großflächig die Verkehrsgeschwindigkeit generell auf 30 Stundenkilometer reduzieren. Konkret planen Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm das großflächige Tempolimit . Ausnahmen für den Test sollen nur für wenige Hauptverkehrsachsen gelten, auf denen der Verkehr weiterhin mit Tempo 50 fließen darf. Den Plänen zufolge, die Anfang Juli vorgestellt wurden, wollen die Städte gleich nach der Bundestagswahl eine Änderung der Straßenverkehrsordnung ( StVO ) anstreben, um das Projekt zu ermöglichen.