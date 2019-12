Tempolimit auf deutschen Autobahnen schlägt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (Praxistest vor. Dieser solle klären, "ob ein Tempolimit auf Autobahnen wirklich zu einem deutlichen Mehr an Sicherheit führt und, wenn ja, wie viel", sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer im GDV, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (30. Dezember 2019). "Bisher sind die Wirkungen wissenschaftlich nicht umfassend untersucht worden. Da haben wir, was Deutschland angeht, eine Lücke." (dpa/lhp/cj) In der Debatte um einauf deutschenschlägt der Gesamtverband der Deutschen GDV ) einenvor. Dieser solle klären, "ob ein Tempolimit auf Autobahnen wirklich zu einem deutlichen Mehr an Sicherheit führt und, wenn ja, wie viel", sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer im GDV, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (30. Dezember 2019). "Bisher sind die Wirkungenworden. Da haben wir, was Deutschland angeht, eine Lücke."

Auch GdP will Gutachten zu Tempolimit

SPD zur CSU: "Bockige Blockadehaltung aufgeben"

Große Koalition aus CDU/CSU und SPD ist in der Frage weiter uneins, es zeichnet sich gar ein neuer Streit im Jahr 2020 ab. Ein Tempolimit sei "gut für den Klimaschutz, dient der Sicherheit und schont die Nerven der Autofahrer", sagte die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken. "Und deshalb werden wir darüber auch im neuen Jahr wieder sprechen." Der frühere Partei-Vize Ralf Stegner appellierte im "bockige Blockadehaltung" aufzugeben. Ein Tempolimit verbessere auch den Verkehrsfluss. "Ganz Europa und fast alle zivilisierten Staaten haben ein Tempolimit." Dieaus CDU/CSU und SPD ist in der Frage weiter uneins, es zeichnet sich gar ein neuerim Jahr 2020 ab. Ein Tempolimit sei "gut für den Klimaschutz, dient der Sicherheit und schont die Nerven der Autofahrer", sagte die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken. "Und deshalb werden wir darüber auch im neuen Jahr wieder sprechen." Der frühere Partei-Vize Ralf Stegner appellierte im " Handelsblatt " (kostenpflichtig) an die CSU und Scheuer, "ihre" aufzugeben. Ein Tempolimit verbessere auch den Verkehrsfluss. "Ganz Europa und fast alle zivilisierten Staaten haben ein Tempolimit."

Scheuer warnt vor neuer Debatte

Verkehrsminister Scheuer will keine neue Diskussion über ein Tempolimit in der Großen Koalition. Scheuer warnte dagegen vor einer neuen Debatte in der GroKo über ein Tempolimit. "Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hochemotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen – für das es gar keine Mehrheiten gibt", sagte der CSU-Politiker. Es gebe ein funktionierendes System der Richtgeschwindigkeit. "Wir sollten intelligent steuern. Es geht um bessere Verkehrsbeeinflussung und Verkehrslenkung durch digitale Systeme", fügte er hinzu. Auf Twitter löste ein Post seines Ministeriums mit einem Scheuer-Zitat Spott aus, wonach der Verkehr in Deutschland "bestmöglich fließen" solle: Das beigefügte Foto zeigte die Autobahnausfahrt im schweizerischen Thalwil. Auf Schweizer Autobahnen gilt ein Tempolimit von 120 km/h. "Der Bundestag hat ein #Tempolimit mit 498:126 Stimmen abgelehnt. Der Verkehr in 🇩🇪 soll bestmöglich fließen - nachts bei freier Fahrt und zu Stoßzeiten, z.B. an #Weihnachten. Daher wollen wir den Verkehr intelligent, digital & flexibel steuern - ohne Verbote." BM @AndiScheuer pic.twitter.com/Te0tDQ70ZA — BMVI (@BMVI) December 25, 2019 Bundesverkehrsminister Andreasdagegenin der GroKo über ein Tempolimit. "Wir haben weit herausragendere Aufgaben, als dieses hochemotionale Thema wieder und immer wieder ins Schaufenster zu stellen – für das es gar keine Mehrheiten gibt", sagte der CSU-Politiker. Es gebe ein funktionierendes System der. "Wir sollten intelligent steuern. Es geht um bessere Verkehrsbeeinflussung und", fügte er hinzu. Auflöste ein Post seines Ministeriums mit einem Scheuer-Zitataus, wonach der Verkehr in Deutschland "bestmöglich fließen" solle: Das beigefügtezeigte die Autobahnausfahrt im. Auf Schweizer Autobahnen gilt ein Tempolimit von 120 km/h.

Özdemir sieht "Symbolpolitik" der SPD

Cem Özdemir (Grüne) ist ein glühender Verfechter des generellen Tempolimits auf deutschen Autobahnen. Cem Özdemir, warf der SPD "Symbolpolitik" vor. "Die SPD hätte die Möglichkeit gehabt, unserem entsprechenden Antrag im Bundestag zuzustimmen", sagte der Grünen-Politiker der "Grünen waren im Oktober 2019 im Bundestag mit einem Vorstoß zur Einführung von Tempo 130 klar gescheitert. Auch die meisten SPD-Abgeordneten stimmten dagegen, viele jedoch mutmaßlich aus Koalitionszwang. Einige Sozialdemokraten machten aber damals schon deutlich, dass das Thema im neuen Jahr wieder auf die Agenda soll. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestags,, warf der SPD "" vor. "Die SPD hätte die Möglichkeit gehabt, unserem entsprechenden Antrag im Bundestag zuzustimmen", sagte der Grünen-Politiker der " Rheinischen Post " (27. Dezember 2019). Nun ziehe sie das Thema hoch, "wissend, dass die Union nicht mitmachen wird". In der Sache aber habe die SPD recht. Diewaren im Oktober 2019 immit einem Vorstoß zur. Auch die meisten SPD-Abgeordneten stimmten dagegen, viele jedoch mutmaßlich aus. Einige Sozialdemokraten machten aber damals schon deutlich, dass das Thema im neuen Jahr wieder auf die Agenda soll.

FDP-Chef Lindner lehnt Tempolimit ab

Unterstützung bekam der Verkehrsminister zum Jahresende von FDP-Chef Christian Lindner. "Ich bin gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen", sagte er. "Verbote sollten nur da ausgesprochen werden, wo sie auch tatsächlich gebraucht werden." Dort, wo es in Deutschland die Verkehrssicherheit erfordere, würden schon heute Geschwindigkeitsbeschränkungen verhängt. "Der Beitrag eines generellen Tempolimits zur globalen CO2-Einsparung wäre zudem marginal", sagte Lindner. "Statt eines Tempolimits brauchen wir ein CO2-Limit für Deutschland. Das würde dazu führen, dass Wasserstoff oder andere klimafreundliche Treibstoffe in Zukunft Benzin und Diesel ersetzen können."

Freie Fahrt auf 70 Prozent Autobahnstrecke

Auf dem Großteil der Autobahnen in Deutschland gilt nach wie vor freie Fahrt. Ohne Tempolimit sind 70 Prozent des Netzes. Dauerhaft oder zeitweise geltende Beschränkungen mit Schildern gibt es auf 20,8 Prozent des Netzes, wie Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen für 2015 zeigen. Am häufigsten sind Tempo 120 (7,8 Prozent) und Tempo 100 (5,6 Prozent). Dazu kommen variable Verkehrslenkungsanzeigen. Unabhängig davon gilt seit mehr als 40 Jahren eine empfohlene Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Schaut man sich eine EU-Karte an, ist Deutschland ein weißer Fleck – überall sonst gibt es generelle Tempo-Beschränkungen.

Umfrage: Mehr als die Hälfte stimmen fürs Tempolimit

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von mobile.de sprachen sich 56,5 Prozent der 1020 Befragten für ein allgemeines Tempolimit aus. Lediglich 16,8 Prozent lehnen eine Maximalgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen generell ab. Für rund ein Drittel (31,8 Prozent) sind die diskutierten 130 km/h die bevorzugte Obergrenze. Etwa jeder zehnte Befragte sieht die allgemeine Höchstgeschwindigkeit bei 140 km/h (12,8 Prozent), ähnlich verhält es sich bei 150 km/h (10,2 Prozent) und 160 km/h (9,2 Prozent). Immerhin 14,7 Prozent wünschen sich ein Tempolimit bei maximal 120 km/h oder sogar weniger.