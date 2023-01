Verkehrssektor verfehlt CO2-Pläne



In der Bilanz für 2022 war der Energieverbrauch in Deutschland gesunken, doch der Verkehr verfehlte die CO 2 -Pläne, berechnete der Thinktank Agora Energiewende jüngst. Gerade im Verkehrs- und Gebäudesektor überstiegen die CO 2 -Emissionen die Ziele, schrieben die Expertinnen und Experten und forderten für 2023 eine Trendwende.