Im Wahlprogramm derwird das böse T-Wort vermieden, stattdessen heißt es: "Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo von 130 km/h. Wenn besondere Gründe es notwendig machen, (...), dann gelten maximal 120 km/h." Ziel sei "die Vision Zero, d.h. keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr ". Dafür wollen es die Grünen auch Kommunen erleichtern, in geschlossenen Ortschaften, indem das Regel-Ausnahme-Verhältnis von 30 und 50 km/h umgekehrt wird.

Ebenfalls zu deneiner generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gehört die. Die Sozialdemokraten, vor allem dank Kanzlerkandidat Olaf Scholz seit einigen Wochen in den Umfragen stark im Aufwind, favorisieren dabei in ihrem Wahlprogramm . Das schütze die Umwelt und senke die Unfallzahlen deutlich. Auch die, um Menschen und Klima zu schützen: "120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen, innerorts 30 km/h als Regelgeschwindigkeit", heißt es im Wahlprogramm der Partei.

Dieist laut ihrem Wahlprogramm ebenfalls für weiterhin. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote seien "weder progressiv noch nachhaltig", heißt es darin. Die Freien Demokraten setzen in Sachen Klimaschutz ganz auf die Regulierungswirkung des CO2-Handels , durch den sich "umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe durchsetzen" würden. Dieschließlich lehnt eine Maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen kategorisch ab. Mehr noch: "Starre Tempolimits müssen regelmäßig überprüft werden und im Fall der Unbegründetheit wegfallen", so eine Forderung in ihrem Wahlprogramm