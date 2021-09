Bundestagswahl ist vor den Koalitionsverhandlungen: Zum Dauerbrenner Tempo 130 auf Autobahnen verfechten die Parteien unterschiedliche Positionen. Mit Spannung erwarteten viele Autofahrer, wie sich die künftigen Regierungsparteien positionieren – und worauf sie sich zum generelle Geschwindigkeitsbegrenzung, über die seit Jahrzehnten erbittert gestritten wird? Im Gespräch war immer wieder ein Limit von 120 oder 130 km/h. Neben der Sicherheit spielt wohl auch der Klimaschutz eine zentrale Rolle. Welche Partei ist für ein Tempolimit, welche dagegen? Und wie stehen die großen Verbände zum Thema? Nach derist vor den: Zum Dauerbrennerverfechten die Parteien unterschiedliche Positionen. Mit Spannung erwarteten viele Autofahrer, wie sich die künftigen Regierungsparteien positionieren – und worauf sie sich zum Tempolimit einigen. Kommt eine, über die seit Jahrzehnten erbittert gestritten wird? Im Gespräch war immer wieder ein Limit von. Neben der Sicherheit spielt wohl auch dereine zentrale Rolle.Und wie stehen die großen Verbände zum Thema?

• Im Wahlprogramm derwird das Wort Tempolimit tunlichst vermieden, stattdessen heißt es: "Für die Autobahnen wollen wir ein Sicherheitstempo von 130 km/h. Wenn besondere Gründe es notwendig machen, (...), dann gelten maximal 120 km/h." Ziel sei "die Vision Zero, d.h. keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr ". Dafür wollen es die Grünen auch Kommunen erleichtern, in geschlossenen Ortschaften, indem das Regel-Ausnahme-Verhältnis von 30 und 50 km/h umgekehrt wird.

• Auch die Linke will Limits, um Menschen und Klima zu schützen: "120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen, innerorts 30 km/h als Regelgeschwindigkeit", heißt es im • Ebenfalls zu deneiner generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen gehört die. Die Sozialdemokraten favorisieren dabei in ihrem Wahlprogramm . Das schütze die Umwelt und senke die Unfallzahlen deutlich.• Auch die, um Menschen und Klima zu schützen: "120 km/h auf Autobahnen, 80 km/h auf Landstraßen, innerorts 30 km/h als Regelgeschwindigkeit", heißt es im Wahlprogramm der Partei.

Zoom Verkehrsminister Scheuer ist strikt gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen.



• Generellist die. "Politisches Kampfinstrument" und "Fetisch" nannte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Forderung nach Tempo 130. Im Wahlprogramm von CDU/CSU steht: "Ein Dieselfahrverbot lehnen wir ebenso ab wie ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Stattdessen setzen wir auf innovative, moderne Verkehrssteuerung." CDU-Chefhatte eine generelleebenfalls vor Wochen abgeschmettert: "Warum soll ein Elektro-Fahrzeug, das keine CO2-Emissionen verursacht, nicht schneller als 130 fahren dürfen? Das ist unlogisch", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

• Noch kurz vor der Wahl unterstrich, er wolle beim Klimaschutz eher auf Verzichtsappelle setzen als auf Verbote. Konkret nahm er Bezug aufs Tempolimit von 130 km/h als Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn : Ein solches Verbot sei "fehl am Platze". Laut ihrem Wahlprogramm plädiert diefür. Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote seien "weder progressiv noch nachhaltig", heißt es darin. Die Freien Demokraten setzen in Sachen Klimaschutz ganz auf die Regulierungswirkung des CO2-Handels , durch den sich "umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative Kraftstoffe durchsetzen" würden.

• Dieschließlich lehnt eine Maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen kategorisch ab. Mehr noch: "Starre Tempolimits müssen regelmäßig überprüft werden und im Fall der Unbegründetheit wegfallen", so eine Forderung in ihrem Wahlprogramm

Zoom Laut Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand ist der ADAC nicht mehr grundsätzlich gegen ein Tempolimit.

• Anfang 2020 hatte der, mit 21 Millionen Mitgliedern eine wichtige Einflussgröße, seine jahrzehntelange ablehnende Haltung aufgegeben. Der Automobilklub seiso der ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand. Die Diskussion werde emotional geführt und polarisiere bei den Mitgliedern. "Deshalb legt sich der ADAC in der Frage aktuell nicht fest." Derspricht sich ebenfallsaus. Als Gründe nennt Deutschlands zweitgrößter Verkehrsklub eine Steigerung der, die Verringerung der Anzahl toter und schwerstverletzterund einen besseren

So sieht es derzeit aus: Auf demgilt nach wie vor. Ohne Tempolimit sinddes Netzes. Dauerhaft oder zeitweise geltende Beschränkungen mit Schildern gibt es auf 20,8 Prozent des Netzes, wie offizielle Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen für 2015 zeigen. Am häufigsten sindund. Dazu kommen variable Verkehrslenkungsanzeigen. Das Statistik-Sammelportal Statista hielt 2019 bei etwa 57 Prozent der Autobahnkilometer kein generelles Tempolimit und bei 13 Prozent mit Baustellen ein zeitweiliges fest. Unabhängig davon gilt seit mehr als 40 Jahren eine empfohlene. Schaut man sich einean, ist Deutschland ein– überall sonst gibt es generelle Tempo-Beschränkungen.

In der Bevölkerung hierzulande hätte ein generelles Tempolimit auf Autobahnen aktuell eine absolute Mehrheit. In einer im September 2021 im Auftrag der BILD am SONNTAG durchgeführten INSA-Umfrage sind 52 Prozent der 1001 Befragten für eine generelle Tempobegrenzung, 42 Prozent dagegen. Auf die Angabe "weiß nicht/keine Angabe" entfielen sechs Prozent. In einer Mitgliederbefragung des ADAC von 2021 votierten 45 Prozent gegen ein Tempolimit, 50 Prozent dafür.

Mit Material von dpa.