Erst kürzlich senkte der US-Autohersteller Tesla bei uns die Preise für den Sprit seiner Autos, den Strom. Von 63 auf 47 Cent pro Kilowattstunde und von 70 auf 52 Cent in der Lade-Rushhour (16 bis 20 Uhr). Jetzt folgen die Autos: Model 3 und Model Y werden in ganz Europa billiger. Bei uns in Deutschland um 6000 beziehungsweise 9100 Euro! Nach AUTO-BILD-Informationen kostet das Model 3 künftig ab 43.990 Euro (bisher ab 49.990 Euro), das Model Y gibt es ab 44.890 Euro (bisher ab 53.990 Euro).

Beim Model Y, dem hochgelegten SUV-Bruder des 3, in der Basis: Heckantrieb, 430 km Reichweite, 6,7 Sekunden auf 100 km/h, 217 km/h Spitze – und einen der größten Kofferräume seiner Klasse, plus Panorama-Glasdach. Auch hier geht die Preissenkung in die Varianten: Long Range und Performance werden um 2000 beziehungsweise 500 Euro billiger.

Beide Autos verstehen Ihre Sprachbefehle und sind voll vernetzt. Das Model Y wird in Grünheide bei Berlin gebaut. Noch wichtiger in Zeiten langer Lieferfristen: Wer jetzt bei Tesla (geht online) bestellt, bekommt sein Auto noch bis März.

Warum macht Tesla das?

"Am Ende eines turbulenten Jahres mit Unterbrechungen der Lieferkette haben wir nun eine Normalisierung eines Teils der Kosteninflation erreicht, was uns das Vertrauen gibt, diese Entlastungen an unsere Kunden weiterzugeben", sagte ein Sprecher zu BILD. Außerdem: Noch nie hat Tesla so viele Autos verkauft und gebaut wie 2022. Weltweit gelang ein Anstieg der Auslieferungen um 40 % gegenüber 2021 auf 1,31 Millionen Fahrzeuge sowie eine Steigerung der Produktion um 47 Prozent auf 1,37 Millionen Automobile. Das bedeutet: Skaleneffekte, effektivere Produktion.