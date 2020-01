anu, das ist doch ...? Richtig, niemand Geringeres als Tesla-Chef Elon Musk grinst da im silbernen Fahrzeugmonster aus dem Seitenfenster. Zweifelsfrei ein Prototyp des Tesla Cybertrucks, der ab Ende 2021 über die Straßen walzen soll. Der Elektro-Pick-up wurde Ende November 2019 in einer spektakulären Show vorgestellt, seitdem spaltet er die Autogemeinde mit seinem protzigen Auftritt. Trotz tonnenschwerem, kalt gewalztem Stahl soll er in weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 sprinten, viele sorgen sich um die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bei einem möglichen Unfall

Eingefangen wurde die ungewöhnliche Begegnung mit dem Cybertruck in Crenshaw in der Region South Los Angeles per Handy von einer Autofahrerin. In ihrem Instagram-Video identifiziert sie nicht nur den milliardenschweren E-Auto-Pionier Musk als Beifahrer, sondern auch seinen Chauffeur: Kult-Talkmaster und Autoliebhaber Jay Leno. Zufall oder Marketing-Gag? Das ist nicht ganz klar. Vermutlich diente die Fahrt einer neuen Episode von " Jay Leno's Garage ". Leno, Comedian und Gastgeber der legendären "Tonight Show", ist seit Langem als Anhänger von Elektroautos und anderen alternativen Antriebsmethoden bekannt.