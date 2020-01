A

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020

b September 2020 müssen Elektroautos auch in den USA bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h ein Geräusch von sich geben – damit sollen die antriebsbedingt sehr leisen Fahrzeuge Fußgänger auf sich aufmerksam machen und Unfälle verhindern. Tesla geht noch einen Schritt weiter:"Steh nicht nur da rum und guck – steig ein", sagt eine Computerstimme im Vorbeifahren zum Kameramann. Wann das System in Serie geht, ist noch offen. Ebenso die Frage, ob man über das Auto frei mit den Menschen außerhalb sprechen kann, oder ob es eine Auswahl an vorgegebenen Sätzen gibt.Unter dem Tweet hat Musk noch einmal bestätigt, dass man mit dem System auch Furzgeräusche abspielen könne. Das hatte er bereits im Oktober 2019 auf der Plattform angekündigt – Letzteres ist ein Hinweis auf den Monty-Python-Film "Ritter der Kokosnuss", in dem die zu Fuß reisenden Ritter Hufgetrappel imitieren. Damals hieß es, die Geräusche würden sich auch über die Hupe abrufen lassen. Laut dem Portal " Electrek " baut Tesla die dazu notwendigen Soundgeneratoren bereits seit September 2019 in die Baureihe Model 3 ein.