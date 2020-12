H

andyverträge, Zeitschriften-Abonnements, Netflix und vieles mehr: Das Abo-Modell ist seit Ewigkeiten fest etabliert.Durch immer mehr attraktive Angebote konnte sich das Leasing auch im Privatkunden-Bereich in den letzten Jahren durchsetzen. Jetzt kommt mit dem Abo-Modell das nächste vermeintlich große Ding in der Autobranche. Der Vorteil gegenüber dem Leasing: Eine noch bessere Kalkulierbarkeit des Gesamtpreises, keine versteckten Kosten und oftmals sehr flexible Laufzeiten. Dafür ist die monatliche Belastung in der Regel höher!