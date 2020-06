in Deutscher Tesla-Käufer hat versehentlich 27 Tesla Model 3 im Wert von 2,4 Millionen Euro bestellt! Der Grund dafür war eine Fehlfunktion der Internetseite. Das berichtet der Sohn des Käufers auf " Reddit ". Eigentlich wollte der Mann nur ein einziges Auto kaufen. Auch wegen der E-Auto-Prämie entschied er sich für einen vollelektrischen Tesla Model 3 mit der Autopilot-Option – Preis: 52.000 Euro.Als er die Bestellung abschließen wollte, bekam er allerdings eine Fehlermeldung. Nach kurzer Recherche stellte der Autokäufer fest, dass es sich um einen Bug auf der Seite handelte.

Doch dann der Schock: Trotz der Fehlermeldungen war jedes Mal eine zahlungspflichtige Bestellung bei Tesla eingegangen. Am Ende hatte der Mann insgesamt 27 Tesla Model 3 mit Autopilot-Option geordert und sich so einen gigantischen Rechnungsbetrag von 2,4 Millionen Euro zusammengeklickt.Macht bei 27 Autos 2700 Euro. Inzwischen hat sich der Mann aber mit Tesla in Verbindung gesetzt. Die Bestellungen wurden storniert, und die Gebühr wird erstattet. Glück gehabt!