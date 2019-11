ine spannende Sache, dieser: weil es ihn nun als sportliche Performance-Version gibt, weil das Beschleunigungserlebnis in die Nackenschmerz-Kategorie fällt und weil die Anreise zurfast ebenso spannend ist wie, Messwerte etc. Tesla spielt mit dem Model S nun schon seit gut sieben Jahren auf dem deutschen Markt mit, seit 2018 gibt es das kleinere Model 3. Mit ihm können wir erstmals auf Zeit fahren und Messungen durchführen.

Sportlich: Tempo 100 hakt der Model 3 in 3,9 Sekunden ab, 200 km/h stehen nach 15,3 Sekunden an.

Ab auf die Bahn Was haben wir mit dem Tesla vor? Natürlich die harte Nummer:– im Grunde das volle Testprozedere. Um alles in einem Aufwasch durchzuziehen, fahren wir zur Dekra an den. Hier haben wir Schnelllader, Test- und Rennstrecke. 377 Kilometer sind es von der Redaktion zum Lausitzring. Kein Problem: Wer sich zur Watt-Wanderung bei rund 120 km/h einpendelt, bringt es auf. Vollgas sprengt den Rahmen drastisch: Der Volllastanteil, der ein Sechstel unserer knapp 110 Kilometer langen Standard-Verbrauchsrunde ausmacht, reduziert die Reichweite auf 290 km. In der Lausitz angekommen geht es direkt aufs Testoval. Die. Nicht nur, weil man subjektiv keinen Verbrenner röhren hört, mitundist der Model 3 auch richtig schnell.