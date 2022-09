Windgeräusche und das Abrollen der Räder mal außen vor gelassen: In E-Autos hört man jedes kleine Knacken und Knarzen noch deutlicher (Überblick: Vor- und Nachteile von E-Autos) . Das merken jetzt auch Tesla-Fahrer auf der ganzen Welt. Sie berichten: Lenkt man beim Model 3 und Model Y ein, quietscht es plötzlich. Hamburger Ingenieure von MEYLE nahmen sich des Problems an.

Nach einer Analyse und zahlreichen Tests fand das Entwicklerteam von MEYLE heraus: Das Quietschen geht vom Querlenker aus. Konstruktionsbedingt ist dieser nämlich nicht ausreichend vor Nässe geschützt . Tritt also Wasser ins Traggelenk ein, führt das zu den nervigen Geräuschen. In seltenen Fällen kann sogar die Präzision der Lenkung darunter leiden.

Model Y

Deshalb haben die Entwickler erst einen Prototyp in einem neuen Design angefertigt und so lange verbessert, bis kein Quietschen mehr vom Querlenker in Tesla Model 3 undausging.