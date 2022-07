Der Tesla Model Y ist ein echter Allrounder: Das SUV in der Long-Range-Ausführung mit AWD bietet viel Stauraum (854 bis 2041 Liter hinten, 117 l vorne), fährt zu 100 Prozent elektrisch, schafft nach WLTP bis zu 533 Kilometer Reichweite und kommt dank 378 kW Leistung (514 PS) auf eine Höchstgeschwindigkeit von stolzen 217 km/h. Die meisten E-Autos sind deutlich früher abgeregelt!





Etwas mehr Fahrspaß – allerdings bei entsprechend geringerer Reichweite – gibt es mit dem Model Y Performance. Die maximale Reichweite liegt bei 514 Kilometern, die Leistung steigt auf 534 PS und die Höchstgeschwindigkeit auf 250 km/h.

Den Sprint von null auf 100 km/h erledigt der Tesla in 3,7 Sekunden. Doch auch der Preis schnellt beim Performance-Modell in die Höhe: Statt 56.990 Euro werden 65.490 Euro fällig.

Tesla Model Y Long Range für 639 Euro netto leasen

Geschäftskunden können den Tesla Model Y Long Range bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) aktuell für 639 Euro netto leasen . Diese Kondition gibt es bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten und jährlich 10.000 Freikilometern.

Wem die 60 Monate zu lang sind, der kann auch auf 48 (680 Euro netto) oder 36 Monate (747 Euro netto) zurückgreifen. Auch die jährlichen Freikilometer sind variabel: Von 10.000 km geht es in 5000er-Schritten aufwärts bis zu 30.000 km pro Jahr.

Erstaunlich kurze Lieferzeit, auch THG-Prämie möglich



Der elektrische Tesla Model Y ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag pro Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Drei Jahre Tesla Model Y fahren für 26.892 Euro



Um die BAFA-Prämie müssen sich die Kunden bei diesem Deal nicht kümmern, das Prozedere übernimmt der Leasinggeber. Kosten für Anzahlung und Bereitstellung fallen nicht an. So kommt man im günstigsten Fall auf Gesamtleasingkosten von 26.892 Euro netto (36 mal 747 Euro).

Dafür erhalten Kunden ein attraktives All-inclusive-Paket. Dazu gehören Kfz-Haftpflicht- und Vollkasko-Versicherung, ein Reparatur- und Wartungsservice, Sommer- und Winterbereifung plus Einlagerung, die Kfz-Zulassung (mit Düsseldorfer Kennzeichen) und eine Ladekarte. Außerdem ist der Rundfunkbeitrag in der Leasingrate enthalten.

Die Ausstattung des Tesla ist bereits konfiguriert und kann nicht mehr angepasst werden. Doch das Paket kann sich sehen lassen: Autopilot (adaptiver Tempomat, Lenkassistent), beheizbare Vorder- und Rücksitze, getöntes Glasdach, Klimaautomatik, Over-the-Air-Software-Updates, 19-Zoll-Räder, Einparkhilfe mit 360-Grad-Kamera, 15-Zoll-Display, Android Auto und Apple CarPlay sind an Bord. Lackiert ist das Model Y in "Pearl White Multi-Coat", der Innenraum ist in Schwarz gehalten.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!