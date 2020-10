lagen über mangelnde Verarbeitung gab es schon öfter, aber: Ein Twitter-Post aus den USA zumsorgt derzeit im Netz für Aufregung. Darin schildert ein User, wie ihm und seinem Vater in dessen nagelneuem Elektroauto. "Hey, Elon Musk, warum erzählst du uns nicht, dass Tesla jetzt Cabrios verkauft?", fragt "Nathaniel" ironisch. Das dazu gezeigteist zwar wenig aussagekräftig, übereinstimmenden Medienberichten zufolge jedoch sind der Post sowie die Schilderung vorab in der Tesla-Lounge bei Reddit durchaus stimmig. Demnach hatte der neue Besitzer sein Model Yin einer Tesla-Filiale im kalifornischen Dublin (westlich von San Francisco). Nach einigen Kilometern Fahrt gab es im Kompakt-SUV zunächst, dannauf dem Highway 580. Nachdem die kurze Panik überstanden war, fuhren Vater und Sohn zurück zum Händler, von wo aus zügig die Polizei über das UFO ("ungewöhnliches Flugobjekt") auf dem Highway informiert wurde. Berichte über einen daraus folgenden Unfall oder gar Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Und wie reagierte Tesla? Einkonnte wenig zur Aufklärung beitragen. Möglicherweise seigewesen, oder die Fabrik habe einfach nur. Sein kostenloses Reparaturangebot samt Ersatzfahrzeug schlugen die beiden Tesla-Fahrer vorerst aus. Der im Tweet angesprochene, ansonsten sehr aktiv bei Twitter,– anders als bei schlimmen Unfällen mit teilautonomen Tesla in der Vergangenheit.Der Tesla Model Y ist das neueste Volumenmodell der amerikanischen Elektroauto-Pioniere. Dieverspricht in der Performance-Version (65.000 Euro) eine, eineund. Das Model Y soll, wo es später auch in der neuen Gigafactory vor den Toren Berlins gefertigt werden soll . Erst vor einigen Wochen hatte sich ein Besitzer in einem Forum über die laienhafte Befestigung eines Wärmetauschers im Motorraum mit Teilen aus dem Baumarkt beschwert.