U nd wieder liegt dieser beißende Duft verbrannten Gummis in der Luft, der Asphalt des DEKRA-Testcenters am Lausitzring ist von schwarzen Strichen gezeichnet. Ja richtig, wir haben es wieder getan! Pünktlich zum Herbstanfang haben wir zum großen Driftvergleich in die Lausitz geladen. Wie in den letzten vier Jahren geht es darum, verschiedene aktuelle Modelle auf ihr Driftvermögen zu untersuchen.

Die Leistungsspanne reicht von 170 bis 510 PS

Und wer ist wir? Nach Schrick, Gusenbauer, Schelle und Nittel haben wir diesmal weibliche Verstärkung gesucht und in Gestalt von Francesca Purpura gefunden. Die 28-Jährige arbeitet bei Mercedes und fährt nebenbei mit Freund Axel Mack in der Drift-Meisterschaft. Die anderen beiden Lenker sind wie gehabt die Redakteure Guido Naumann und Manuel Iglisch. Bereit für viel Rauch und extreme Driftwinkel? Dann bitte zurücklehnen und genießen!

