Dafür, dass die Marke, die das Tiny Audio C5 anbietet, das Wort "tiny", also "winzig" im Namen trägt, ist das Bedienelement des Tiny Audio C5 im Vergleich zu anderen Geräten ziemlich groß. Im Test schlägt sich der DAB+-Adapter solide und sichert sich ein sehr knappes "gut" mit 79 von 105 Punkten.

Tiny Audio C5 im DAB+-Adapter-Test

Funktionen: Der Tiny Audio C5 bietet alles, was ein DAB+-Adapter haben sollte: Wiedergabe von Digitalradio und Musik über Bluetooth, FM-Transmitter und Aux-Schnittstelle sowie eine Freisprechfunktion. Das Einzige, worauf man verzichten muss, ist ein SD-Slot zur Wiedergabe von gespeicherten MP3s. Dafür gibt es Senderverfolgung, Verkehrsmeldungen und, besonders praktisch: Tasten zur Schnellwahl von gespeicherten Favoriten. Leider sind insgesamt nur 15 Plätze vorhanden (10 Schnellwahltasten) – 20 sollten es aber schon sein.

Bewertung "Funktionen": 20 von 25 Punkten

Sicherheit/Bedienung: Was ist das bitte für eine Halterung? Wir haben ein Klebepad an einem Kugelgelenk, das auf das Bedienelement aufgesteckt wird, allerdings ist der Abstand zum Bedienelement zu kurz, das Kugelgelenk lässt sich nicht weit genug einknicken. Eine Befestigung an der Windschutzscheibe oder auf dem Cockpit ? Unmöglich! Wir können den Tiny Audio C5 vertikal an die Mittelkonsole kleben, aber leider ist dort der Untergrund nicht eben, das Bedienteil fällt ständig runter. Das führt zu deftigen Abzügen in Sachen Einbau und Sicherheit. Daher auch die mittelprächtige Gesamtnote: Ansonsten sind nämlich kaum Kritikpunkte zu finden. Die Bedienung ist weitgehend intuitiv, hier gibt es nichts zu beanstanden.

Bewertung "Sicherheit": 6 von 10 Punkten

Bewertung "Bedienung": 26 von 35 Punkten

Qualität: Das Bedienteil des Tiny Audio C5 ist 10,5 Zentimeter breit und dadurch ein ziemlicher Kaventsmann verglichen mit anderen Produkten. Dadurch wirkt die Optik insgesamt etwas grobschlächtig. Aber das nimmt man zugunsten der praktischen Favoriten-Tasten gerne in Kauf. Bei der Übertragung von DAB+- oder Bluetooth-Wiedergabe gibt es keine Störgeräusche, der Klang ist klar und voll. Nur beim Bluetooth-Freisprechen gibt es auf Seite des Anrufers das Problem eines störenden Echos. Durch das Mikro im Adapter ist man am anderen Ende dennoch gut zu verstehen. Der Anrufer ist hingegen recht leise und der Klang dumpf – das ist jedoch bei vielen DAB+-Adaptern der Fall.

Bewertung "Qualität": 27 von 35 Punkten

Fazit und Fakten zum Tiny Audio C5