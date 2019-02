E

Auf diese Autos fährt Tom Brady ab zur Galerie

in 13:3 im Finale gegen die LA Rams: Tom Brady ist nach dem Super-Bowl-Sieg mit den New England Patriots endgültig zum "Goat" (Greatest of all time), dem Größten aller Zeiten im American Football, aufgestiegen. Der Superstar ist mit sechs Titeln nun alleiniger Rekordhalter und mit 41 Jahren ältester Starting Quarterback eines Super-Bowl-Siegers. Ganz zur Freude von Aston Martin , auf dessen Luxussportler Brady abfährt. Prunkstück der Partnerschaft: ein 360.000 Dollar (315.000 Euro) teurer Aston Martin Vanquish S Volante, von Brady mitdesignt und auf ganze zwölf Stück limitiert. Gleich zu Beginn seiner Karriere als Markenbotschafter 2017 wurde der viermalige Final-MVP mit einem DB11 ausgestattet – ein Edelsprinter (3,9 Sekunden auf 100 km/h) mit 5,2-Liter-V12, 608 PS und bis zu 700 Nm Drehmoment. Schon zuvor posierte Brady bei Instagram mit einem Vantage und dem neuen DB11 Convertible. Autos, die sicher auch Ehefrau und Supermodel Gisele Bündchen gefallen dürften.