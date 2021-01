Mit dem ovalen, mittigen Endrohr wirkt der GR Yaris stämmiger als mit der Links-Rechts-Anlage der Serie. ©Twitter/@tomsracing

Absolutes Innenraum-Highlight: die Carbon-Schalensitze von Recaro. ©Twitter/@tomsracing

Schon die Basis knallt mit der monströsen Kühlluftöffnung und den extrem breiten Kotflügeln ordentlich. Tom's Racing dreht den Regler noch mal zusätzlich auf.zieren die Frontschürze, an den Seitenschwellern finden sich Aufsätze mit kleinen Aero-Elementen. Die Heckschürze wurde komplett umgestaltet, verfügt jetzt über seitliche Luftauslässe und einen dicken Diffusor mit mittigem Auspuffrohr. Ein paar Stockwerke weiter oben sitzt ein mächtiger Dachkantenspoiler. Den Rennsporteinfluss merkt man vor allem auch dem Innenraum an. Das Highlight sind dieSie sehen nach Schraubstock aus und dürften auch für eine deutlich tiefere Sitzposition sorgen, die im Serienfahrzeug einiges zu hoch geraten ist. Dazu wurdenund ein Schaltknauf aus Carbon montiert.DenIn Sachen Dynamik ließ man dem GR Yaris aber schon einige ausgesuchte Köstlichkeiten angedeihen. Via Gewindefahrwerk wurde die Karosserie näher an den Asphalt geholt. In den breiten Radhäusern drehen sich jetzt extra leichtedahinter sitzenDarüber hinaus ließ man verlauten, dass das Projekt noch längst nicht abgeschlossen sei. Man darf also gespannt sein, was der Tuner noch alles in petto hat.