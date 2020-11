W

Frühe Black Friday-Deals Osram Night Breaker Laser H4 Preis: 39,49 Euro Angebotspreis*: 13,30 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 15,59 Euro Dino Kraftpaket Starthilfegerät Preis: 139,99 Euro Angebotspreis*: 108,85 Euro Sonax Xtreme Felgenreiniger Plus Preis: 16,38 Euro Angebotspreis*: 12,51 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder

Der GR Yaris lässt sich auch bei harter Verzögerung noch sauber in die Kurve einlenken. ©Toyota

as braucht es, um einen Kleinwagen auf Basis eines Rallye-Autos zu entwickeln? Viel Mut, technisches Knowhow – und einen völlig Motorsport-verrückten Firmenchef. Heraus kommt: der Toyota GR Yaris . Der Kleinwagen ist konsequent auf Fahrspaß gepolt.Der permanente "GR Four"-Allradantrieb schickt je nach Fahrmodus die Kraft über ein Verteilergetriebe an die Vorder- und Hinterachse. AUTO BILD ist den mindestens 37.690 Euro teuren GR Yaris mit High Performance Paket gefahren, bei dem vorn wie hinten ein Torsen-Diff die Kraft je nach Gripverhältnissen zwischen linkem und rechtem Rad verteilt. Und um schon mal ein kleines Fazit vorwegzunehmen – es macht eine Höllengaudi!Ach ja, und da hätten wir ja beinahe noch ein entscheidendes Fahrspaß-Detail vergessen: die Sechsgang-Handschaltung mit Zwischengasfunktion, die auf angenehm kurzen Wegen mit Nachdruck in die Gassen gezwungen werden will – und zwar nicht hakelig, sondern schön knackig.Auch beim wieder Herunterbremsen zeigt der GR sein Potenzial. Die geschlitzten Scheiben mit Vierkolben-Sätteln vorn verzögern einwandfrei und bleiben auch nach vielen Runden noch konstant.Der Yaris lässt sich auch bei harter Verzögerung noch sauber in die Kurve einlenken, ohne dass das Heck allzu nervös wird. Nur in mittelschnellen Kurven wird die Hinterhand bei Gaslupfern nervös. Dieses Übersteuern lässt sich jedoch gezielt einsetzen, um den gefühlten Kurvenradius ohne große Lenkbewegungen zu reduzieren. Genau das ist es, wenn Renn-Profis davon sprechen, das Heck würde "mitlenken". Meist schon vor dem Kurvenscheitel können wir wieder ans Gas gehen, den Rest erledigen die Sperrdifferenziale mit ihrer variablen Kraftverteilung.