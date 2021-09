Start 52 nennt Tomtom sein Einsteiger-Navigationsgerät. Oft findet man es im Angebot bei Discountern wie Lidl oder Aldi, es ist aber auch beierhältlich. Dort kostet es 89,89 Euro und bietet dafür eineFeatures wie eine Sprachsteuerung oder Echt-Zeit-Traffic gehören beim Tomtom Start 52 allerdings nicht zur Ausstattung. Im AUTO BILD-Test hat das Navi mit 57 von 80 Punkten abgeschnitten und erhielt so die Note "befriedigend". (

Die Bedienung desist einfach und intuitiv, wie man es von Tomtom-Geräten gewohnt ist. Das Hochfahren des Navis dauert etwas länger, dafür ist das GPS-Signal schnell gefunden. Und die Routenberechnung geht ebenfalls recht zügig über die Bühne. Derreagiert sofort und präzise, auch schon auf sehr leichte Berührungen.: Während der Fahrt stürzte das Navi zweimal ab und reagierte nicht mehr auf Tippbefehle, auch das Ziehen des Stromkabels half nicht. Nach einigen Minuten konnte man das Gerät dann aber doch ausschalten und neu starten, die Route musste nicht neu eingegeben werden. Trotzdem: Die Ablenkungsgefahr ist besonders hoch, wenn man orientierungslos durch die Gegend fährt. Lobenswert: Trotz des günstigen Anschaffungspreises sind lebenslange Karten-Updates für Europa im Preis mit inbegriffen. Die werden einfach über Tomtom MyDrive Connect am PC auf das Gerät übertragen.

Bewertung "Bedienung": 19 von 25 Punkten

Fußgänger

Baustellen

Stau

Mit Assistenten wie Sprachsteuerung oder einer Kopplung mit dem Smartphone kann das Tomtom Start 52 nicht dienen – das ist angesichts der Preisklasse aber absolut zu verkraften. Die Eingabe oder die Änderung der Routen müssen entsprechend immer über den Touchscreen erfolgen., dabei hat man eine Auswahl von fünf verschiedenen Routentypen. Neben der schnellsten, kürzesten und umweltfreundlichsten Route, lassen sich auch Routen für Radfahrer undauswählen. Zielstrebig führt einen das Tomtom-Navi zum Ziel. Das Start 52 erhält die Verkehrsdaten über den Traffic Message Channel, kurz TMC. Das hat allerdings auch einen Nachteil:, und langfristigewerden nach einiger Zeit wieder gelöscht. Auf der Testfahrt führte uns das Navi direkt in zwei Langzeitbaustellen und einen. Hier wäre Echtzeit-Traffic (z. B. über eine Smartphone-Anbindung) komfortabler, allerdings ist die Funktion in der Preisklasse nicht zu erwarten. Wer sich Echtzeit-Daten wünscht, muss schon etwas tiefer in die Tasche greifen (z. B.). Immerhin gibt es einen Trick: Wählt man die Option "Gesperrte Strecke umfahren" aus, sucht das Start 52 schnell eine alternative Route heraus, anstatt einen immer wieder auf die ursprüngliche Route leiten zu wollen. Praktisch für E-Auto-Fahrer: E-Tankstellen entlang der Route werden auf dem Navi angezeigt.