Zum Start der dritten Generation des Kleinstwagens Aygo greift Toyota auf ein beliebtes Rezept zurück. Denn anstatt weiter auf die urbanen Wurzeln des Aygo zu setzen, wird der Bestseller kurzerhand ein wenig höhergelegt, bekommt Plastikbeplankung an die Karosserie und ein X am Ende des Namens. Ob der Toyota Aygo X so vom anhaltenden SUV-Boom profitieren kann, bleibt abzuwarten. Seine Stammkundschaft dürfte dem Japaner angesichts des neuen Designs und der weiterhin fairen Preisgestaltung sicherlich treu bleiben. Das gerade einmal 3,70 Meter lange Crossover ist lediglich mit einer Motorisierung verfügbar, einem 72 PS starken Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum.Viel Spielraum für Nachlässe scheint angesichts dieses Preises nicht zu sein,(Stand: 8. Mai 2022).

So einfach die Wahl des Antriebs (je nach Version muss man lediglich zwischen einem Handschalter und der CVT-Automatik wählen), so komplex wird es bei der Frage der richtigen Ausstattungsversion. Hier bietet Toyota nicht weniger als sieben wählbare Varianten. Den größten Rabatt gibt es bei carwow.de für das nominelle Topmodell, den Toyota Aygo X in der Variante Limited Air samt CVT-Getriebe. Bestellt man das kleine Crossover in dieser Grundkonfiguration, gehören Dinge wie 18-Zoll-Leichtmetallräder, ein besonders auffälliger Look mit Farbakzenten an Karosserie und Felgen , JBL-Premium-Soundsystem, Bi-LED-Scheinwerfer und eine Klimaautomatik zur Basisausrüstung. Für einen Kleinwagen ist das schon beachtlich. Den Zusatz "Air" verdient sich der Aygo X, wenn ein Canvas-Faltdach auf Wunsch für viel Frischluft und ein wenig Cabrio-Feeling sorgen kann.