Der bZ4X ist Toyotas erstes Elektro-SUV und steht erst seit Kurzem bei den Händlern. Mit 150 kW (204 PS) sprintet der bZ4X in 7,5 Sekunden auf Tempo 100, bei 160 km/h ist Schluss. Die maximale Beschleunigung sollte man jedoch nicht zu häufig austesten, denn dann schwindet die WLTP-Reichweite von bis zu 686 Kilometern rapide.





Für sportliche Fahrer ist der bZ4X also nicht das ideale Fahrzeug – aber ansonsten ist das SUV ein echter Allrounder, der sich nicht nur auf Asphalt, sondern auch im Gelände wohlfühlt! Der Basispreis liegt bei 47.490 Euro; doch Privatkunden haben aktuell die Chance, das brandneue SUV zu attraktiven Konditionen zu leasen

Der Toyota bZ4X soll schon im September geliefert werden



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Toyota bZ4X aktuell für 359 Euro brutto pro Monat leasen. Wie bei den meisten Elektroauto-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu.

Toyotas erstes E-SUV leasen: drei Jahre für 18.462 Euro

Bei diesem Deal können die Kunden zwischen einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten (409 Euro brutto) und 48 Monaten (359 Euro brutto) wählen. Die Freikilometer können in 5000er-Schritten von 10.000 km pro Jahr auf 25.000 km erhöht werden — bei einer Laufzeit von drei Jahren sind auch 30.000 Kilometer pro Jahr möglich.

Zur monatlichen Leasingrate kommen noch Überführungskosten in Höhe von 1398 Euro brutto hinzu. Außerdem verlangt der Anbieter eine einmalige Sonderzahlung von 2340 Euro brutto. Unterm Strich entstehen im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 18.462 Euro brutto (36 mal 409 Euro plus 1398 Euro plus 2340 Euro). Darin enthalten sind ein Wartungs-Paket und die Zulassungskosten.

Schwarzer Toyota bZ4X mit guter Serienausstattung



Der Toyota bZ4X kommt mit schwarzer Lackierung und folgenden Ausstattungs-Highlights: Keyless-go, beheizbare Außenspiegel, Rückfahrkamera, Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent, LED-Scheinwerfer, Achtzoll-Multimediadisplay, verstellbares Lederlenkrad und höhenverstellbare Vordersitze.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!