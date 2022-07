Auch Welt-Bestseller brauchen Zuwendung. Also spendiert Toyota dem Corolla (weltweit 47,5 Millionen Verkäufe seit 1966) eine Rundum- Frischekur. Schon rein äußerlich hat sich einiges getan, an der Front gibt es LED-Scheinwerfer mit neuer Leuchtengrafik und einen nachgeschärften Kühlergrill.

Am Heck sticht der angedeutete Heckdiffusor ins Auge – auch wenn Toyota die Testwagen noch immer mit leichter Tarnfolie verziert. Hinzu kommen drei neue Lackfarben: Juniper Blue (im Bild), Midnight-Teal-Grün und ein klassisches Metallicgrau. Nicht nur beim Design orientiert sich der normale Corolla nun an der sportlichen GR-Version, auch die beiden Antriebe, zwei Vierzylinder-Hybride, sind dynamischer geworden.

Zoom Mehr Dampf: Der 1,8-Liter-Hybrid erstarkt von 122 auf 140 PS. Damit ist der Corolla in 9,2 Sekunden auf 100 km/h.





Beide Hybride im Corolla erhalten mehr Leistung



Der Zweiliter-Vollhybrid bekommt ein kleines Plus von 184 auf 196 PS, die kleinere 1,8-Liter-Variante legt stärker zu und erfährt eine Leistungssteigerung von 122 auf 140 PS. Damit knackt er Tempo 100 in 9,2 Sekunden, 1,7 Sekunden schneller als bisher, und fühlt sich spürbar agiler an. Laut WLTP soll er sich 4,5 Liter auf 100 Kilometer genehmigen, am Ende der Testfahrt standen 5,7 Liter auf der digitalen Uhr. Ordentlich!

Zoom Gut gemacht: Der Corolla gefällt mit präziser Lenkung und einem Fahrwerk, das auch weniger glatte Pisten meistert.





Die Abstimmung des Fahrwerks ist gelungen



Die Lenkung des Corolla arbeitet sauber, das Fahrwerk meistert sogar holprige Kopfsteinpflasterabschnitte. Gekoppelt sind die Hybride immer an ein stufenloses CVT-Getriebe. Positiv: Der Motor ist ordentlich gedämmt und nervt nicht mit angestrengtem Jaulen bei starker Leistungsabfrage.

Fahrzeugdaten Modell Toyota Corolla 1.8 Hybrid Touring Sports Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Vierzylinder (72 kW/98 PS) 1798 cm³ 103 kW (140 PS) 142 Nm bei 3600/min + 185 Nm Vorderrad, stufenloses Getriebe 4650/1790/1460 mm 9,2 s 180 km/h 4,5 l S/100 km 102 g/km ca. 28.750 Euro



Und innen? Hier und da erfühlt man immer noch Hartplastik, das aber so sauber verarbeitet ist, dass es nicht stört. Neu sind das 10,5-Zoll-Infotainment mit hoher Auflösung und simpler Bedienung sowie volldigitale Instrumente (12,3 Zoll). Mit diesem Update fährt der Corolla sprichwörtlich up to date ins neue Modelljahr.