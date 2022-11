Der Toyota Crown ist eines der interessantesten japanischen Modelle der vergangenen Jahre. In ihrer neuen Generation macht die bereits seit 1955 erhältliche Oberklasse-Limousine einen mächtigen Designsprung und wird zum mutig gezeichneten Crossover.

In den kommenden Jahren will Toyota damit insbesondere Kunden in den USA begeistern – und rein optisch hat der neue Crown durchaus das Zeug dazu. Mit seiner Zweifarblackierung sieht der Wagen einfach gut aus. Und auch technisch ist einiges geboten.