234 PS stark und direkt von Toyotas Fahrspaß-Fraktion Gazoo Racing angeliefert. Schöner als mit dem neuen GR 86 lässt sich Zeit kaum verbringen. Wo der Vorgänger 250 Nm Drehmoment (plus 45 Nm) für heiße Heckantriebs-Tänzchen auf der Piste sorgen. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Keine 1,3 Tonnen leicht,stark und direkt vonangeliefert. Schöner als mit demlässt sich Zeit kaum verbringen. Wo der Vorgänger GT86 immer so ein bisschen wie lauwarme Suppe wirkte, soll der Neue dank 34-PS-Kraftspritze und jetztDrehmoment (plus 45 Nm) für heißeauf der Piste sorgen.

Tempo 100, der mit 6,3 Sekunden ganze 1,3 Sekunden schneller gelingt. Zudem wiegt der GR 86 rund 20 Kilogramm weniger, verspricht 50 Prozent mehr Steifigkeit. Haube und Kotflügel sind nun jedenfalls aus Aluminium, dadurch verlagert sich der Schwerpunkt nach unten sowie leicht nach hinten. Also los! Mit rotzig-frechem Sound trompetet er aus der Boxengasse, die Stahlbremsen packen ein erstes Mal zu, und schon will im Kurvenscheitel das Heck ausbrechen. Dabei dürfte auch helfen, dass die Kraft viel früher anliegt. Das zeigt sich schon im Sprint auf, der mitganze 1,3 Sekunden schneller gelingt. Zudem wiegt der GR 86 rundweniger, verspricht Toyota gleichzeitig. Haube und Kotflügel sind nun jedenfalls aus, dadurch verlagert sich der Schwerpunkt nach unten sowie leicht nach hinten. Also los! Mittrompetet er aus der Boxengasse, die Stahlbremsen packen ein erstes Mal zu, und schon will im Kurvenscheitel das Heck ausbrechen.

Zu schnelle Kurvenfahrt provoziert Drifts



Kommt uns gerade ungelegen, denn nach der ersten Rechts geht es bergauf. Da wäre eine saubere Linie die bessere Wahl gewesen. In den beiden folgenden schnellen Rechts versuchen wir also viel Tempo mitzunehmen – was auch gut gelingt, denn das Heck keilt bevorzugt dann aus, wenn man zu schnell in die Kurve hineinsticht. Wer rollen lässt und früh ans Gas geht, erntet höchstens ein leichtes Zucken im Hinterwagen. In der folgenden engen Linkskurve erfreuen wir uns an der unheimlich mitteilsamen, weil leichten Vorderachse. Das Einlenkverhalten ist von der ganz feinen Sorte, nur wer nach dem Scheitel zu früh ans Gas geht, schmiert schnell nach außen ab.

zeitgemäß aufgefrischt. Alles wirkt klarer, moderner, besser verarbeitet. Über einen Schalter auf dem Mitteltunnel lässt sich der Track-Mode anwählen oder die Fahrhilfe komplett ausschalten. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Innen hat Toyota. Alles wirkt klarer, moderner, besser verarbeitet. Über einen Schalter auf dem Mitteltunnel lässt sich deranwählen oder die Fahrhilfe komplett ausschalten.

Technische Daten Toyota GR 86 • Motor : Vierzylinder-Boxer, vorn längs • Hubraum: 2387 cm³ • PS ) bei 7000/min • max. Drehmoment: 250 Nm bei 3700/min • Antrieb: Hinterrad, Sechsgang manuell • Länge/Breite/Höhe: 4265/1775/1310 mm • Leergewicht: 1275 kg • 0-100 km/h: 6,3 s • Vmax : 226 km/h • Preis (geschätzt) 31.000 Euro. : Vierzylinder-Boxer, vorn längs • Hubraum: 2387 cm³ • Leistung : 172 kW (234) bei 7000/min • max. Drehmoment: 250 Nm bei 3700/min • Antrieb: Hinterrad, Sechsgang manuell • Länge/Breite/Höhe: 4265/1775/1310 mm • Leergewicht: 1275 kg • 0-100 km/h: 6,3 s •: 226 km/h •31.000 Euro.