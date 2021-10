So dürften sich die Verantwortlichen von BMW das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Toyota wohl nicht vorgestellt haben. Denn während das Cabrio BMW Z4 zumindest optisch hier und dort aneckte, erntete das Toyota-Coupé GR Supra nur Lob und war deutlich gefragter als der technisch identische BMW-Halbbruder. Schaut man sich die gelungene Linienführung des Supra genau an, fällt es aber auch schwer, Anlässe zur Kritik zu finden. Gleiches gilt in puncto Antrieb. Dank des BMW-Einflusses setzt der sportliche Japaner auf Heckantrieb sowie leistungsstarke Turbobenziner in Verbindung mit einer Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF. Für besonders viel Aufsehen sorgt der Toyota GR ( GAZOO Racing) Supra in seiner stärksten Ausbaustufe mit 340 PS aus einem Reihensechszylinder-Benziner. Dank dieser Leistungsausbeute beschleunigt das rund 1,6 Tonnen schwere Coupé in gerade einmal 4,3 Sekunden aus dem Stand in Tempo 100. Das schafft kein anderer Serien-Toyota in Europa. Allerdings hat diese Performance auch ihren Preis.Doch das geht aber auch günstiger.(Stand 24. Oktober 2021).