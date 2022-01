Es gibt Neuigkeiten zur noch schärferen Version des GR Yaris Toyota hat einen vielversprechenden Teaser veröffentlicht und wird das Auto bereits am 14. Januar 2022 auf dem Tokyo Auto Salon enthüllen. Auch wenn das Bild sehr dunkel gehalten ist, lassen sich eine belüftete Motorhaube, ein großer Heckflügel sowie eine scheinbar neu designte Frontschürze mit aerodynamischen Flics und ordentlichem Splitter erkennen.

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um dasselbe Fahrzeug, dass Toyota bereits im September 2021 auf dem Nürburgring getestet hat. Dabei haben die Japaner auf jegliche Tarnung verzichtet und mit dem potenten Kleinstwagen offenbar im künftigen Blechkleid ihre Abstimmungsfahrten auf der Nordschleife gedreht.

Sollte es sich dabei um die Serienversion gehandelt haben, dürfen wir uns zusätzlich aufund besonderefreuen. Sie scheinen spezifisch für die Tuningversion des Yaris entworfen zu sein und erinnern an Le Mans-Tourenwagen à la TS050 oder den GR010.

Spezielle Felgen und Entlüftungen an den Radhäusern: Dieser GR Yaris hat nicht mehr viel mit dem Original gemein.

Fraglich ist noch, was Toyota aus diesem besonders scharfen GR Yaris macht. Angekündigt wird es als "vollständig getunter Yaris" – es könnte sich also um ein limitiertes Sondermodell handeln, das Toyota(steht für: " Gazoo Racing Meister of Nürburgring ") ausstattet. Möglichkeit zwei wären sportliche Anbauteile, die dann wohl unter dem hauseigenen Tuning-Label TRD verkauft würden.