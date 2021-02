Toyota GR Yaris: Test, Fahrbericht, Motor, Preis

Rund ein Jahr später dürfen wir dann endlich das Serienauto desfahren – ach wo: vor der Kurve anstellen, raus mit dem Hintern, quer ums Eck. Wir spielen mit ihm, erklären ihn spontan zum "Highlight des Yaris". Sein eigentliches Metier blieb ihm jedoch verwehrt – bislang. Schnee, die weiße Pracht. Da kommenauf.Wir befinden uns zwischen Peiting und Oberammergau – irgendwo im Wald. Nicht selten in dieser Gegend. Rallye-Ass Niki Schelle hat uns hierhergelotst: Die alte Sonderprüfung "Wildsteig",– da ist immer Schnee und selten geräumt. Genau das, was wir brauchen: kleine Sträßchen, enge Kurven, Schneewall an der Seite. Hier fühlt sich dermit seinem Permanentallrad wohl. Toyotas Eigenentwicklung wird über eingesteuert und zeichnet sich durch seine leichte Konstruktion und den robusten Charakter aus. Schließlich ist derdas Homologationsmodell für die Rallye-WM, muss also einiges abkönnen. Wer dasdazuordert, bekommt obendrauf zwei, die dasoptimal zwischen Vorder-und Hinterachse verteilen.

Ums Eck geht es auf weißem Grund wahlweise angependelt oder schlicht per Gasstellung und, denn mittels Drehschalter vor derlässt sich die("Normal") über 50:50 ("Track")("Sport") regeln. Während auf der Rundstrecke Track perfekt ist, braucht es im Schnee zwingend den. So lässt sich eine rutschende Vorderachse im Handumdrehen in einenverwandeln. Die montiertenmachen die, ganz zur Not hilft dienach, denn Toyota verbaut bewusst keine moderne E-Parkbremse. Wir sitzen ja schließlich in einem. Dazu passt auch der Sechsgang-Handschalter, dessenrallyeesk höher sitzt als in einem gewöhnlichen Sportwagen – analog zur Sitzposition, die vor allem in Rechtskurven für einiges an Kopfzerbrechen sorgt.