n anderen Ländern gibt es ihn bereits seit 20 Jahren, jetzt kommt der Toyota Highlander endlich zu uns. Das Siebensitzer-SUV basiert wie sein kleiner Bruder RAV4 auf der TNGA-Plattform, ist aber deutlich größer.Mit einem Radstand von 2,85 Meter dürften alle sieben Passagiere ausreichend Platz finden. Damit auch Erwachsene schadlos in die hinterste Reihe gelangen, lässt sich Reihe zwei um 18 Zentimeter verschieben. Trotz der vielen Plätze behält das SUV ein ordentliches Kofferraumvolumen. In den passen 658 Liter, bei umgeklappter dritter und vierter Sitzreihe erhöht sich das auf ganze 1909 Liter.

Während der Highlander in den USA auch als V6-Benziner angeboten wird, gibt es ihn bei uns ausschließlich als Hybrid.Die Leistung ist für uns noch nicht homologiert, man kann sich jedoch an den USA orientieren. Dort ist sie mit 246 PS angegeben. Dank des Hybridsystems hat das große SUV einen Allradantrieb an Bord und kann Anhänger bis zu zwei Tonnen ziehen.