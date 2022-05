Der 4,97 Meter lange Toyota Highlander ist mehr als nur ein Lückenfüller, der den Platz zwischen dem kompakten RAV4 und dem Luxus-Geländewagen Land Cruiser schließen soll – denn er spricht vor allem die Käuferschicht an, die viel Platz und Komfort will und nur selten abseits der Straße unterwegs ist. Deswegen verzichten die Japaner hier auch auf den drehmomentstarken Diesel aus dem Land Cruiser und setzen voll auf Hybrid.

Toyota setzt beim Highlander auf einen Vollhybridantrieb mit Allrad. Zusammen mit zwei Elektromotoren (je einer an Vorder- und Hinterachse) generiert der 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner eine Systemleistung von 248 PS, für die Kraftübertragung sorgt ein stufenloses CVT-Getriebe.

Das rund zwei Tonnen schwere SUV beschleunigt in 8,3 Sekunden auf Tempo 100 und läuft maximal 180 km/h. Bei entsprechend gezügelter Fahrweise soll ein Verbrauch von 6,6 Liter auf 100 Kilometer (WLTP) möglich sein.

Um die fehlende Wahlfreiheit beim Antrieb zu kompensieren, bietet Toyota den Highlander in immerhin drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten namens "Business Edition", "Executive" und "Luxury" an.

Wie bei carwow.de üblich, erzielt man den größten Rabatt beim Topmodell, in diesem Fall also beim Toyota Highlander Luxury. Für einen Startpreis von rund 65.000 Euro bekommen SUV-Fans allerhand Annehmlichkeiten serienmäßig. So läuft das Aushängeschild der Baureihe mit 20-Zoll-Rädern, einem 12,3 Zoll großen Multimedia-Display, belüfteten Vordersitzen und einem Head-up-Display vom Band.