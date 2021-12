Wie für die Gattung der Pick-ups üblich, scheinen die Konfigurationsmöglichkeiten beinahe unmöglich. Auch der Hilux ist in drei Karosserieformen, mit oder ohne Allrad und in insgesamt vier Ausstattungsvarianten verfügbar.So ausgestattet gehört nicht nur das 204-PS-Aggregat zur Grundausrüstung, sondern auch Komfort-Features wie Ledersitze, eine 360-Grad-Kamera, ein Navigationssystem und schwarze Trittbretter. In puncto Robustheit und Geländetauglichkeit macht Toyota keine Kompromisse und schickt sowohl die Modelle mit 150 PS als auch die stärkeren Pick-ups mit bis zu 310 Millimeter Bodenfreiheit und einer Wattiefe von 700 mm ins Rennen. Das höhere Drehmoment des 2,8-Liter-Diesels (500 statt 400 Nm) verschafft dem Invincible im Gelände aber deutliche Vorteile.Mit ein paar optionalen Features an Bord kann der Nachlass dann auf bis zu 8352 Euro anwachsen. Achtung: Die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro. (Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet)