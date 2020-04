Interessantes Feature: Der Spiegel auf der Fahrerseite (Rechtslenker) ist niedriger montiert.

Das hatte hauptsächlich einen Grund: Die schiere Größe des Mega Cruiser!Da Autos in Japan nach der Größe besteuert werden, war der Mega Cruiser besonders teuer. Nicht umsonst sind Kei-Cars in Japan extrem beliebt. Das war aber nicht der einzige Grund für den hohen Preis des Mega Cruiser, denn Toyota stopfte ihn voll mit der feinsten Offroad-Technik, damit er seinem Design-Vorbild H1 im Gelände in nichts nachstand. So besitzt er Portalachsen, drei Sperren, 37-Zoll-Offroad-Reifen und mehr. Für eine maximale Bodenfreiheit von 42 Zentimetern wurden, genau wie beim Hummer H1, Getriebe, Differentiale und mehr im extrabreiten Mitteltunnel untergebracht.