Man muss nicht immer tun, was erlaubt ist – und wird mit Reichweite belohnt. Ergebnis: 600 Kilometer, ohne Anstrengung. Und dann? Wo tanken? In Deutschland gibt es annähernd 100 Wasserstoff -Tankstellen, Tendenz steigend. Gut geplant ist das kein Problem. In Hamburg gibt es derzeit fünf Anlagen, die sind im Testalltag gut zu erreichen. Verlässt man die gewohnte Umgebung, hilft die H2 .Live-App weiter. Sie zeigt aktuelle sowie geplante Stationen auf einer Karte, informiert per Smartphone über Störungen.