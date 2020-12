Toyota RAV4 (4. Generation): Gebrauchtwagen-Test

eine Karriere verlief fast tragisch. Dieser RAV4 der vierten Generation war für Toyota ein mutiger Schritt, der aber zumindest in Europa nicht goutiert wurde. Die Japaner vergrößerten die Karosserie und damit das Raumangebot deutlich –. Spektakulär war das Aussehen mit fiesem Scheinwerfer-Blick und scheinbar aus der Karosserie herausquellenden Heckleuchten. Ob das der Grund war, dass die Verkaufszahlen einbrachen? Wir meinen nein. Vielmehr kam zusätzliche, attraktive Konkurrenz auf den Markt. Und zudem musstewegen des hohen Kurses der japanischen Währung die Preise in Europa vergleichsweise hoch ansetzen, um mit dem in Japan produzierten RAV4 überhaupt noch Geld zu verdienen.

Wir können auch deshalb wortreich über Design und mäßigen Markterfolg philosophieren, weil wir wenig Raum zur Beschreibung von Schwachstellen benötigen. Dieserder vierten Generation mag ungewöhnlich aussehen, aber er ist. Auch die beiden Dieselversionen (2.0 D-4D mit 124 PS und 2.2 D-4D mit 150 PS) fressen praktisch ohne Ausfälle Kilometer um Kilometer., versteht sich. Das ist auch deshalb erwähnenswert, weilbeim Vorgänger, also der dritten Generation des, Lehrgeld in Sachen Dieseltechnik zahlen musste. Da gibt es vor allem bei der Version 2.2 D-CAT mit 130 kW (177 PS) reichlich Exemplare, die ihre Besitzer Nerven und Geld kosteten: Ausfälle an den elektronisch geregelten Injektoren, Probleme mit der Regelung der Dieselrußfilter-Technik, ungleichförmige Leistungsabgabe. Das war nicht Toyota-like und hat die Japaner viel Geld für Nachbesserung gekostet.

Die Toyota-eigenen Dieselmotoren gab es beim RAV4 nur bis 2016. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 247 Euro Scheinwerfer 469 Euro Bremsscheiben vorn (ein Satz) 184 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 74 Euro Automatikgetriebe (neu) 7282 Euro Motor ohne Anbauteile (neu) 12.784 Euro Generator (neu) 980 Euro Anlasser (neu) 722 Euro Wasserpumpe (neu) 173 Euro Auspuff ohne Kat 1986 Euro * Am Beispiel eines RAV4 2.2 D-4D mit Automatik, Baujahr 2015;

Die Japaner haben über diesen Verdruss offenbar komplett die Freude am (sowieso nur in Europa gefragten) Diesel verloren. Das sieht man auch am veränderten Angebot der Motorversionen: Den starken 177-PS-D-CAT botin Generation 4 desschon mal gar nicht an. Und selbst die verbliebenen zwei Dieselversionen mit 124 und 150 PS wurden in der Mitte des Produktionszyklus radikal gestrichen: kein Allrad-mit Diesel mehr. Hybrid-Pionierwollte gleichzeitig zum Diesel-Aus die Kunden auch in Europa zum Kauf einesbewegen. Kein Wunder, denn die eigentlich sehr komplexe Technik beherrschtoffenbar sicher, was dem Werk wenig Kosten für Garantieleistungen beschert. Nachteile:Und er ist beim Anfahren am steilen Berg und erst recht beim Anhängerziehen wesentlich weniger belastbar. Wem das egal ist, für den ist der Hybrid-ein guter Gebraucht-Kauf, auch wenn er immer nur wenige Meter rein elektrisch zurücklegen kann.