Die beiden großen, offenen Wastegates sind gut zu sehen. Block und Zylinderkopf sind Serie.

Nur mal so zum Vergleich: Ein Serien-Supra hat schon 340 PS unter der Haube, der aktuell wahrscheinlich stärkste Toyota Supra aus Deutschland vom Dresdener Tuner dreihundert leistet gar 780 PS. Aber Stephan Papadakis, Inhaber des Driftteams Papadakis Racing, wollte mehr, viel mehr – 1000 PS! Die Umbaumaßnahmen waren entsprechend umfangreich. So wurden andere Kolben, Pleuel, Ventile, Einspritzdüsen und eine größere Einspritzpumpe verbaut. Der Zylinderkopf wurde geplant und die Ein- und Auslasskanäle poliert. Ein großer Turbolader von Borg Warner presst Frischluft mit bis zu 2,7 Bar Ladedruck in die Brennkammern.Motorblock, Steuerkette , Nockenwelle und Wasserpumpe entsprechen dem Serienstand. Auch der bearbeitete Serienzylinderkopf wurde nicht verstärkt. Die Serienteile limitieren allerdings die Leistung bei höheren Drehzahlen, weshalb Papadakis hier noch nachbessern will.