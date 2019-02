Toyota Supra TRD Performance Concept (2019)

E

rst vor wenigen Wochen wurde der neue Supra vorgestellt – schon gibt Toyota einen Ausblick auf ein neues Showcar. Das fertige Konzept soll zeigen, welche Werks-Tuningteile der Hausmarke TRD für den Supra angeboten werden. Was genau, ist anhand der ersten Teaserskizze allerdings noch nicht zu erkennen. Zu den Anbauteilen dürften jedoch ein neuer Heckspoiler und -diffusor, Schwellerverbreiterungen, größere Bremsen, ein sportlicheres Fahrwerk und neu gestaltete Felgen zählen. Denkbar wäre auch eine Supra TRD Special Edition, also ein ab Werk vollständig getuntes Auto. Motorseitig dürfte sich nichts ändern, es bleibt also beim Dreiliter-Reihensechszylinder mit 340 PS und 500 Nm Drehmoment. Das Showcar Supra TRD Performance Concept wird am 9. Februar 2019 auf der Tuningmesse in Osaka vorgestellt.