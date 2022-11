Auf der Suche nach einem günstigen Kleinwagen? Aktuell gibt es den Toyota Yaris in der Ausstattungslinie "Comfort" zum Schnäppchenpreis im Privatleasing! Die vierte Generation des kleinen Yaris ist seit 2020 auf dem Markt und neben zwei unterschiedlich starken Dreizylinder-Benzinern auch als Hybrid erhältlich. Im AUTO BILD-Test konnte der Yaris vor allem mit einem für diese Klasse großzügigen Platzangebot und einem deutlich aufgewerteten Innenraum punkten. In der Basisausstattung kostet der Yaris mindestens 17.800 Euro, doch im Leasing gibt es den Kleinwagen deutlich günstiger!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Toyota Yaris in der 19.100 Euro teuren "Comfort"-Ausstattung mit 72 PS starkem Dreizylinder-Benziner aktuell für sehr günstige 99 Euro brutto pro Monat leasen, was einem guten Leasingfaktor von nur 0,52 entspricht. Eine Anzahlung ist bei diesem Deal nicht nötig.

Gesamtleasingkosten von 3774 Euro brutto



Zusätzlich zur monatlichen Rate müssen Kunden einmalig heftige 1199 Euro brutto für die Überführung und 199 Euro brutto für die Zulassung einplanen. Unterm Strich ergeben sich für zwei Jahre somit Gesamtleasingkosten in Höhe von 3774 Euro brutto (99 Euro mal 24 plus 1199 Euro plus 199 Euro).